Wyoming recuerda el día en que "se hizo de izquierdas": "Entré en la facultad y vi policías con ametralladoras en la puerta"

El presentador de El Intermedio asegura en La Noche de Aimar que descubrió "la contestación" al llegar a la universidad: "Yo era más anarquista, más hippie. Fumaba muchos porros y la militancia entonces era algo muy serio: te jugabas años de cárcel y torturas".

El Gran Wyoming recuerda en La Noche de Aimar el momento en el que comenzó a despertar políticamente y tomó conciencia de la realidad de la dictadura franquista. Una experiencia que, según explica, vivió al entrar en la Facultad de Medicina con apenas 17 años.

"Fue el día que entré en Medicina. Vi un policía con una ametralladora en cada columna de la entrada y aquello me pareció un exceso", relata. Hasta entonces, asegura, había vivido bastante ajeno a la política. "Yo venía de un barrio donde aquello no me había tocado directamente. En mi familia todos habían hecho la guerra con Franco; no tenía represaliados ni vencidos alrededor. Para mí, la dictadura era simplemente el ecosistema".

Wyoming recuerda que en aquel momento la universidad vivía una fuerte tensión política tras una larga huelga estudiantil y varios boicots organizados "Entré a matricularme y aquello estaba lleno de carteles. Ahí fue donde entré en contacto con la contestación".

Pese a ello, reconoce que nunca llegó a militar en ningún partido político. "Yo era más anarquista, más hippie. Fumaba muchos porros y no podía militar porque la militancia entonces era algo muy serio: te jugabas años de cárcel y torturas".

El presentador insiste en que la represión franquista formaba parte de la vida cotidiana de muchos jóvenes, incluso aunque no participaran activamente en política. "La gente no decidía si iba a la cárcel o no; podían detenerte por cualquier estupidez".

Durante la entrevista con Aimar Bretos, Wyoming recuerda además el impacto que aquella violencia dejó en muchos estudiantes de su generación. "He conocido a gente que quedó verdaderamente traumatizada por la represión. Chavales muy jóvenes que recibían palizas, salían medio rapados o no podían volver a estudiar en la universidad".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.