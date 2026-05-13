Wyoming carga contra PP y Vox por la privatización de la Sanidad: "No entiendo cómo el pueblo está dispuesto a dilapidar la mayor riqueza que tenemos"

El presentador de El Intermedio lanza un mensaje tajante contra PP y Vox por la privatización de la Sanidad y advierte sobre la cercanía de ambos partidos: "En el momento que metes fascismo en las cosas, todo lo es".

"El problema es que, como decía Manuel Vicent, cuando introduces la palabra fascismo en todo, todo acaba siendo fascismo. Es como añadir una guindilla a un guiso: ya no hay guiso y guindilla, todo pica", señala Wyoming, al ser preguntando sobre "en qué grado de 'fascistización' se encuentra España". En su opinión, este tipo de simplificaciones dificultan el análisis político: "No puedes hacer una política lógica, democrática y constitucional con un partido que no lo es, porque ya todo es fascismo".

Preguntado por la posibilidad de ver a Santiago Abascal como vicepresidente de un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, responde: "Lo decidirá el pueblo soberano, que se llama así en época electoral. El resto del año es un pueblo maltratado".

Wyoming se muestra crítico con su rumbo político y social, pero centra buena parte de su preocupación en la sanidad pública, a la que considera un pilar en riesgo. "No puedo entender cómo el pueblo español, voluntariamente y sin que nadie le presione, está dispuesto a dilapidar la mayor riqueza que tenemos, que es el sistema de salud pública, ¡la gente no tiene ni puta idea de lo que nos estamos jugando ahí!".

El comunicador lamenta también la falta de conciencia sobre los logros del sistema sanitario. "Habría que explicar cada día cuántos cánceres se están curando. La gente no sabe el esfuerzo económico y profesional que hay detrás ni lo que se está consiguiendo en este país".

En su opinión, debería existir "un consenso universal indiscutible". "No lo entiendo, es incomprensible. Es una especie de disminución de la capacidad intelectual que me fascina", afirma.

José Luis Ábalos y Koldo García

Preguntado por si José Luis Ábalos y Koldo García "han dañado a la izquierda para la próxima década", el presentador responde que "se la han cargado para los medios de comunicación afines a la derecha".

"¡Van a ir al talego! Eso es lo que hay que hacer: detenerles y meterles en la cárcel. El problema es que si llevas una chapa del PP, a lo mejor te libras. Esa es la cuestión", comenta el presentador de El Intermedio.

"¿Tú sabes el listado de señores del Partido Popular condenados por pagar a putas con tarjetas del ayuntamiento? ¿Cuándo ha salido eso? Nunca", lanza Wyoming, cuestionando el diferente tratamiento que, a su juicio, reciben unos y otros casos: "Si ves cómo tratan los jueces a Ábalos y a Koldo y cómo tratan a otros señores, ¿tú crees que puede salir el señor Rajoy en la tele diciendo 'que no se acuerda de eso'. Hay que tener mucha cara dura, un tío que ha sido presidente del Gobierno".

Puedes ver el fragmento al completo en el vídeo sobre estas líneas.

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