Víctor Fernández (bombero), sobre el incendio de Madrid: "Se han identificado tres sectores con puntos calientes donde hay que trabajar durante todo el día para evitar la regla de los 30"

Víctor Manuel Fernández, vicepresidente nacional de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos, explica en Al Rojo Vivo en qué se centrará, fundamentalmente, el trabajo de los expertos y equipos de extinción este miércoles en el incendio de la Comunidad de Madrid.

Los incedios de Ávila y Madrid comienzan a respirar un poco, pero con una ola de calor acehando las previsiones. Tanto es así que el meteorólogo Francisco Cacho explica que la previsión no es buena y que además, no va a llover: estamos en la cuarta ola de calor del verano.

En San Martín de Valdeiglesias, esa zona entre Madrid y Ávila, "se van a volver a acercar esta tarde a los 37 grados y las rachas de viento no serán de más de 40 kilómetros por hora, pero la humedad será bajísima, por debajo del 15%. Están activados, de hecho, los avisos por calor.

De este modo, Víctor Manuel Fernández, vicepresidente nacional de la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB), explica que, en estos momentos, de lo que se trata es de liquidar esos puntos calientes del incendio y de atajar rápidamente las repercusiones.

Tal como explica Fernández, esta noche, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias y Bomberos de la Comunidad Madrid, con sus drones, han llevado a cabo tareas de mapeo de todas las zonas y se han identificado fundamentalmente tres sectores donde todavía hay puntos calientes y "donde hay que trabajar de manera intensa durante el día de hoy para evitar esa regla de los 30, esto es, que haya más de 30 kilómetros por hora, que haya menos del 30% de humedad relativa y que haya más de 30 grados de temperatura".

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