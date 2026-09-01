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Rebeca Collado, tras conocer Marbella en Mujeres ricas: "Me gusta más vivirla de día que de noche"

Rebeca y Nuria Collado visitan Marbella en Mujeres ricas. "Hemos estado viendo en campo de golf, que es impresionante, aunque a mí no me gusta el golf", confiesa Nuria en este vídeo.

Rebeca Collado, tras conocer Marbella en Mujeres ricas: "Me gusta más vivirla de día que de noche"

"Todo el mundo aquí en bikini y nosotras parece que venimos de boda", destaca Rebeca Collado mientras pasea por el paseo marítimo de Marbella junto a su hermana, Nuria, en este capítulo de Mujeres ricas. Tras ver la playa, las hermanas visitan una floristería, donde quieren comprar un ramo para Olivia Valere, quien las invitó a la inauguración de su nueva discoteca.

"Señoritas, Collado, qué honor, ¿en qué puedo servirles?", pregunta el dependienta a las hermanas, que explican que querían "un amo de flores bonito y vistoso". Tras comprarlo, las hermanas visitan un hotel en Marbella. "Hemos estado viendo el campo de golf, que es impresionante", cuenta Nuria Collado en este vídeo, donde, sin embargo, confiesa que a ella no le gusta el golf. Por su parte, Rebeca Collado destaca que le gusta "más disfrutar del día de Marbella que de la noche".

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