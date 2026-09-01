Despiden a una mujer por "tomarse dos tintos de verano" estando de baja y acaba cobrando 24.000 euros

La empresa utilizó como prueba contra la trabajadora unas imágenes en las que aparecía saliendo a cenar y tomando alcohol durante su baja médica. Sin embargo, la Justicia ha considerado que el despido no estaba justificado.

Alfonso Arús muestra en la sección de las noticias que 'no te imaginas' cómo una trabajadora ha conseguido darle la vuelta a su despido después de que su empresa intentara utilizar "una cena y dos tintos de verano" como prueba para demostrar que estaba incumpliendo su baja médica.

Según explica la colaboradora Alba Sánchez, la mujer acababa de incorporarse a una empresa del sector de la hostelería cuando solicitó una baja relacionada con su diabetes. Poco después, la compañía decidió despedirla y presentó como argumento unas imágenes en las que aparecía saliendo a cenar y consumiendo alcohol. Sin embargo, Tribunal Superior de Justicia de Murcia determinó que el despido no estaba justificado.

Según apunta la tertuliana, la Justicia consideró que detrás de la decisión de la empresa estaba el intento de "evitar asumir el coste de la baja de la trabajadora" y terminaron por "readmitir a la empleada, abonarle los salarios que dejó de percibir y pagarle una indemnización de 24.000 euros". "Mucho cuidado con cómo se justifican los despidos de algunos trabajadores", señala Alba Sánchez.

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