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Alfonso Arús, sobre la lista de las diez españolas más atractivas: "Muchos han criticado con razón que no esté Aitana"

"Mucha gente ha dicho qué hace Penélope Cruz y no Aitana en la lista de las diez españolas más atractivas", afirma Alfonso Arús, que destaca que "siempre repite Elsa Pataky".

Alfonso Arús, sobre la lista de las diez españolas más atractivas: "Muchos han criticado con razón que no esté Aitana"

Aitana y Adidas han sorprendido al rebautizar a las Adidas Superstar y le han cambaido el nombre por 'Adidas Superestrella'. Por otro lado, Alfonso Arús destaca que los fans de Aitana han criticado "con razón" que la cantante no se encuentre en la lista de las diez españolas más atractivas. "Mucha gente ha dicho qué hace Penélope Cruz y no Aitana", afirma Alfonso Arús, que destaca que "siempre repite Elsa Pataky". Además, Tatiana Arús critica que no hayan metido "a las nuevas generaciones" como Ana Mena o Lola Índigo.

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