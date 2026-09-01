Dos chicas pagan un billete extra para dejar sus 'snacks' y los pasajeros que viajan de pie estallan

¿Es legítimo ocupar un asiento con comida si se ha pagado por él o, teniendo pasajeros de pie, debería cederse? En este vídeo de Aruser@s puedes ver la escena que ha generado indignación en redes.

¿Pagarías un billete extra para que tus "ganchitos" viajasen sentados? Estos 'snacks' se han convertido en los pasajeros más privilegiados de un tren en China después de que dos jóvenes comprasen un billete adicional para que sus bolsas de comida pudieran viajar tranquilamente en un asiento.

La escena provocó la reacción de varios pasajeros que viajaban de pie y que se acercaron a recriminarles que estuvieran ocupando un asiento que ellos necesitaban para sentarse. Sin embargo, las jóvenes habían pagado el billete y cuando el revisor se acercó, pudieron demostrar que habían adquirido el asiento adicional para colocar allí sus bolsas.

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