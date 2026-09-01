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Estos son los tres objetos de tu dormitorio que podrían estar arruinando tu descanso: "Mi colchón es casi mayor de edad"

Este vídeo de Aruser@s analiza los tres elementos que podemos tener en el dormitorio y que podrían afectar a la calidad del sueño: almohadas viejas, ambientadores sintéticos y colchones desgastados.

Estos son los tres objetos de tu dormitorio que podrían estar arruinando tu descanso: "Mi colchón es casi mayor de edad"

Si te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado nada, quizá el problema no seas tú, sino lo que tienes alrededor mientras duermes. Un experto en descanso ha señalado tres objetos que pueden estar perjudicando la calidad del sueño.

El primero son las almohadas viejas. Según explica el viral, con el paso del tiempo pueden acumular "ácaros, sudor y alérgenos". Por eso, si la tuya tiene más de uno o dos años, quizá haya llegado el momento de cambiarla.

El segundo elemento que puede afectar al descanso son los ambientadores sintéticos. La recomendación pasa por sustituirlos por difusores de aceites esenciales.

Y el tercero, uno de los grandes protagonistas del dormitorio: el colchón. Un colchón "desgastado y con más de siete años" podría reducir la calidad del sueño y contribuir a la aparición de dolores de espalda.

"Estamos de acuerdo", apunta Angie Cárdenas en el plató, mientras Hans Arús no parece dispuesto a despedirse tan fácilmente de su almohada: "La vieja es la cómoda, la tuya de confianza". "Mi colchón es casi mayor de edad", afirma entre risas Tatina Arús.

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