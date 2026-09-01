Aruser@s analiza el estudio que pone límite a las redes sociales: más de 2,5 horas al día puede tener consecuencias

La sección 'Déjenme vivir' de Aruser@s pone sobre la mesa un dato que puede hacer que más de uno quiera cerrar Instagram y TikTok: un estudio realizado durante 11 años a más de 11.000 personas relaciona un mayor tiempo en redes sociales con más síntomas de depresión.

En la nueva sección 'Déjenme vivir', los Aruser@s ponen sobre la mesa algunos datos que quizá preferiríamos no conocer. Esta vez, Alba Sánchez trae una advertencia para todos aquellos que pasan buena parte del día deslizando vídeos y publicaciones en redes sociales. Un grupo de científicos ha estudiado durante 11 años a más de 11.000 personas de entre 18 y 70 años para analizar cómo influye el uso de las redes sociales en la salud. Y hay una cifra que destaca especialmente: pasar más de 2,5 horas al día en redes podría estar relacionado con un aumento de los problemas de salud. "Concretamente, depresión", explica la tertuliana, que resume las dos principales conclusiones del estudio.

La primera: cuanto más tiempo pasamos en redes sociales, más síntomas depresivos aparecen. Según explica, cada hora adicional estaría asociada a un 13% más de síntomas de depresión. Y es que, de media, pasamos unas 600 horas al año en redes sociales, lo que equivale a aproximadamente 25 días completos mirando la pantalla. Alba Sánchez señala que también puede afectar a la ansiedad, la alimentación y el sueño.

La segunda: no solo importa cuánto tiempo pasamos en redes, sino también qué contenidos consumimos.

Puedes ver el debate que se ha generado en el plató de Aruser@s en el vídeo sobre estas líneas.

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