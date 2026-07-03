Montero: "A Moreno Bonilla se le ha caído la careta, es el acuerdo más radical que ha firmado el PP con Vox"

"Conocíamos que todo lo que había detrás de su perfil político (de Juanma Moreno) era una pose, pero nos hemos quedado un poco de piedra cuando hemos visto que ha aceptado absolutamente todo de Vox: el pacto del lío y el pacto del traga", critica María Jesús Montero, líder de la oposición en la Junta, en esta entrevista en Al Rojo Vivo.

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE de Andalucía y líder de la oposición en la Junta, interviene en Al Rojo Vivo horas después de consumarse finalmente un acuerdo entre PP y Vox en Andalucía, en el que Moreno Bonilla se ha "comido" la prioridad nacional, algo que, decía, no iba a hacer.

"Era algo que veníamos anticipando desde el primer día. Al final, Moreno Bonilla iba a llegar a un acuerdo con Vox, pero lo que no podíamos imaginar es que el acuerdo, de 150 puntos, iba a contemplar todo lo que en otras comunidades autónomas se había ya pactado y, además, puntos añadidos", afirma Montero.

"Sinceramente, creo que es el acuerdo más radical que ha firmado el Partido Popular con esta formación de ultraderecha y es una pésima noticia, por supuesto, para Andalucía", añade, informando, además, que justamente se encuentra en un acto de memoria histórica y uno de los elementos de ese acuerdo es precisamente la derogación de la Ley de Memoria Histórica.

Todo esto, subraya la exministra de Hacienda, "pone de manifiesto que a Moreno Bonilla definitivamente se le ha caído la careta. Conocíamos que todo lo que había detrás de su perfil político (de Juanma Moreno) era una pose, pero nos hemos quedado un poco de piedra cuando hemos visto que ha aceptado absolutamente todo de Vox: el pacto del lío y el pacto del traga".

Para Montero, lo más grave que ha aceptado Moreno Bonilla de Vox son "todos los postulados ideológicos". Por una parte, enumera, ha planteado el incremento de la concertación en algunas partes del ciclo educativo que en Andalucía no existían, el desmantelamiento de los servicios públicos, su privatización y todo lo que tiene que ver con disuadir a las mujeres respecto al hecho de cuando quieren ser madres, o el acompañamiento a las embarazadas y todos los temas relativos a cómo hay que abordar los temas de natalidad.

En definitiva, dice, es "una intervención política real en la política andaluza, que no es simplemente estar, sino que es marcar al dictado todo aquello que Vox lleva postulando desde hace mucho tiempo y que ha logrado meterlo en Andalucía con una resistencia poco clara por parte de Moreno Bonilla, que quería que esto se hiciera pronto, pero no a costa de comernos todo lo que nos había planteado".

A la pregunta de Antonio García Ferreras, que también le ha formulado minutos antes al portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, de "si el acuerdo que estamos describiendo es tan grave como parece, que lo es, ¿por qué la izquierda no ha prestado dos votos?".

Montero lo tiene claro: "El PSOE es la alternativa al PP y nosotros no podemos avalar las políticas que venía practicando ya el PP y que ahora se van a intensificar y se van a acelerar, pero en ningún caso íbamos a avalar una política que, desde luego, no representa el proyecto que nosotros propugnamos, con el que nos hemos presentado a las elecciones autonómicas".

Pero además, añade la exministra, lo mismo a la inversa: "A mí no me ha llamado Moreno Bonilla para intentar llegar a un acuerdo. Quiere decirse que también el PP sabía que un acuerdo con la izquierda le suponía una enmienda a la totalidad de todas las políticas que había practicado en otros ocho años".

Por tanto, "se dijo muy claro en las elecciones autonómicas: la única alternativa real a este acuerdo del PP y Vox era justamente el PSOE u otros partidos de izquierda que pudieran realmente hacer realidad la garantía y las libertades", afirma Montero, criticando que este debate siempre se plantee siempre cuando es la derecha la que tiene dificultades para conformar Gobierno y, sin embargo, no se plantee cuando es el PSOE el que la tiene.

Ahora bien, Montero asegura que, como oposición, aunque sea un día triste para Andalucía, estarán "muy vigilantes" para que en Andalucía no se retroceda en derechos. Igualmente, confiesa la ya líder de la oposición de la Junta de Andalucía que "uno no acuerda ni pacta a la fuerza": "A uno le puede interesar más, cómo no, tener un programa en solitario y desarrollar un Gobierno en solitario, pero las democracias actuales están planteando siempre que hay necesidad de entendimiento, de diálogo con otras formaciones políticas. Y desde luego, uno no pacta con quien no quiere".

Además, "también ese tipo de presentarse como víctima es muy propio del personaje (...) Creo que él tenía claro desde el día electoral que tenía que acordar con Vox y se podía haber puesto las pilas para que su precio de investidura no hubiera sido tan alto. En eso consiste la habilidad del político y no en posar de forma adecuada para una foto, que es lo que se ha especializado Moreno Bonilla", finaliza Montero.

"Todo mi apoyo a Belén Gualda y a Mercedes Fernández"

Por último, María Jesús Montero también responde a las polémicas que rodean al PSOE, como es la imputación de la directora de la Guardia Civil, en el marco del caso Leire, así como la imputación de la presidenta de la SEPI, Belén Gualda. "¿Por qué no dimiten si están imputados?", le pregunta Ferreras.

"Todo mi apoyo a Belén Gualda y a la directora de la Guardia Civil", responde contundente la exministra. "Con Belén Gualda he trabajado codo con codo durante muchísimos años y sé que es una profesional impecable y, por tanto, estoy convencida de que cuando acuda a declarar va a poner sobre la mesa y va a disipar todas las dudas que se pudieran tener".

Rechaza, no obstante, Montero la idea de que en el PSOE no dimite nadie porque "han dimitido muchas personas en las que los autos planteaban indicios que podían hacer pensar que hubiera habido alguna irregularidad o alguna desviación de la legalidad". Sin embargo, señala que "no es el caso del auto que hemos visto con Belén Gualda, que se la menciona ni una vez y a propósito de alguna reunión que había mantenido".

Por ende, "creo que hay que diferenciar cada caso y, en aquellas situaciones en las que la descripción de los hechos refleja con mucha claridad una sospecha razonable sobre conductas delictivas o irregulares, el PSOE actúa con contundencia, pero, de la misma forma, cuando eso no ocurre, uno tiene que mantener la prudencia y tiene que ser bastante cauto", afirma Montero.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su entrevista en Al Rojo Vivo.

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