Valdivia, sobre el PP: "No pueden pedir regeneración democrática desde una sede pagada con dinero en B"

El periodista Antonio Ruiz Valdivia analiza la situación política tras la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Su intervención completa, en este vídeo.

El periodista Antonio Ruiz Valdivia, de InfoLibre, señalaba una frase que había dicho su compañera de debate, la también periodista Carmen Morodo, de La Razón, sobre la erosión que puede producir en la Guardia Civil y en todas las instituciones los casos de presunta corrupción que estamos viendo en el seno de algunas instituciones como la propia Benemérita o la SEPI.

Sin embargo, Valdivia destaca que "todo esto ya lo hemos vivido con la Kitchen en la Policía y, gracias a Dios, hemos visto que la institución de la Policía Nacional sigue manteniéndose en primer nivel, porque ya hemos visto esa utilización por parte del PP; y yo quiero defender la honorabilidad tanto de la Policía como de la Guardia Civil".

Por otro lado, el periodista rescataba unas palabras del portavoz del PP, Borja Sémper, donde hablaba de las necesidades de "regeneración": "Hablar de la regeneración haciendo unas declaraciones desde una sede pagada con dinero en B, donde está demostrado que hubo una caja en B y, además, en un partido condenado a título lucrativo... Creo que los grandes partidos en esta cuestión tendrían que ser muchísimo más prudentes, porque yo creo que no puedes pedir una regeneración democrática desde una sede en B".

Sobre la directora general de la Guardia Civil, imputada por el juez Pedraz en el marco del caso Leire Díez, Valdivia informa que desde Moncloa tienen "la máxima tranquilidad", que "lo están viviendo con normalidad y transparencia y que dará las explicaciones oportunas como ya las dio en el Senado.

Además, Valdivia apoya la información de la periodista de laSexta, Esther Redondo: "En este momento, en Moncloa se ha puesto un muro de no hacer dimitir a nadie más".

En el vídeo podemos ver al completo esta información, así como el debate mantenido con la ya citada periodista Carmen Morodo y con Antonio García Ferreras, presentador de Al Rojo Vivo.

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