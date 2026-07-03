Ahora

en al rojo vivo

Berlín reclama la dimisión de la directora de la Guardia Civil y Marlaska: "Su depósito de credibilidad está bajo mínimos"

El analista ha reclamado la dimisión de la directora de la Guardia Civil y del ministro del Interior tras la imputación de Mercedes González y ha defendido que ambos han perdido la credibilidad, aunque también ha pedido no equiparar todos los casos de corrupción e imputación.

berlín

El Gobierno mantiene intacta su posición tras la imputación de Mercedes González, directora de la Guardia Civil. Horas después de que el juez Santiago Pedraz acordara investigarla por presuntos delitos de obstrucción a la Justicia y prevaricación, fuentes de Moncloa reiteran que no contemplan ni ceses ni dimisiones.

En este contexto, el periodista Fernando Berlín ha sido muy crítico con la continuidad tanto de González como del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Creo que la directora de la Guardia Civil y el propio Marlaska deben dimitir porque su depósito de credibilidad está bajo mínimos. Mintieron. Primero dijeron que no se habían reunido y luego se demostró que sí lo habían hecho", afirma.

No obstante, Berlín también cuestiona el discurso del Partido Popular al comparar este caso con otros escándalos. Recuerda la relación de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado, el espionaje del caso Kitchen, las comisiones investigadas durante la pandemia y el cambio de postura del PP respecto a Junts tras denunciar un supuesto "golpe de Estado" en Cataluña.

"¿Por qué no arden las calles? Porque en este país llueve sobre mojado, porque las comparaciones no se sostienen y porque aparecen imputados de muy distinta naturaleza", sostiene. A su juicio, no todos los procedimientos judiciales son equiparables y, por ello, pidió prudencia antes de extraer conclusiones. "Cuidado con las caricaturas. Habrá que ver qué determinan finalmente los tribunales, qué hechos se prueban y cuáles acaban siendo realmente constitutivos de delito", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Juanma Moreno traga con la prioridad nacional de Vox y es investido presidente andaluz tras alcanzar un acuerdo in extremis
  2. Una "relación reiterada" con Leire Díez y "expedientes" como presión: claves de la imputación de una directora de la Guardia Civil que Moncloa aún respalda
  3. El juzgado que instruye la causa contra Vito Quiles desmonta la versión de su abogado: descartaron una "declaración a la carta" y le invitaron a ir a una comisaría
  4. España se prepara para una nueva ola de calor: hay ocho comunidades en aviso por temperaturas extremas
  5. España vuelve a su esencia: tumba a Austria y ya está en octavos del Mundial
  6. Doble crimen en Alicante: un hombre mata presuntamente a cuchilladas a su mujer de 55 años y a una hija de 21 y deja grave a la otra