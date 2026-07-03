Berlín reclama la dimisión de la directora de la Guardia Civil y Marlaska: "Su depósito de credibilidad está bajo mínimos"

El analista ha reclamado la dimisión de la directora de la Guardia Civil y del ministro del Interior tras la imputación de Mercedes González y ha defendido que ambos han perdido la credibilidad, aunque también ha pedido no equiparar todos los casos de corrupción e imputación.

El Gobierno mantiene intacta su posición tras la imputación de Mercedes González, directora de la Guardia Civil. Horas después de que el juez Santiago Pedraz acordara investigarla por presuntos delitos de obstrucción a la Justicia y prevaricación, fuentes de Moncloa reiteran que no contemplan ni ceses ni dimisiones.

En este contexto, el periodista Fernando Berlín ha sido muy crítico con la continuidad tanto de González como del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "Creo que la directora de la Guardia Civil y el propio Marlaska deben dimitir porque su depósito de credibilidad está bajo mínimos. Mintieron. Primero dijeron que no se habían reunido y luego se demostró que sí lo habían hecho", afirma.

No obstante, Berlín también cuestiona el discurso del Partido Popular al comparar este caso con otros escándalos. Recuerda la relación de Alberto Núñez Feijóo con el narcotraficante Marcial Dorado, el espionaje del caso Kitchen, las comisiones investigadas durante la pandemia y el cambio de postura del PP respecto a Junts tras denunciar un supuesto "golpe de Estado" en Cataluña.

"¿Por qué no arden las calles? Porque en este país llueve sobre mojado, porque las comparaciones no se sostienen y porque aparecen imputados de muy distinta naturaleza", sostiene. A su juicio, no todos los procedimientos judiciales son equiparables y, por ello, pidió prudencia antes de extraer conclusiones. "Cuidado con las caricaturas. Habrá que ver qué determinan finalmente los tribunales, qué hechos se prueban y cuáles acaban siendo realmente constitutivos de delito", concluye.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido