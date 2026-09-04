La reacción del chófer cuando Nuria Collado golpea su coche al aparcar: "Nos vamos a quedar todos sin trabajo"

"Qué diferencia con mi coche, qué gozada, aunque hay que tener cuidado con el freno", asegura Nuria Collado tras pedir al chófer, Antonio, conducir ella. Sin embargo, al aparcar le da un golpe contra una tapa.

Nuria Collado y Rebeca Collado visitan Marbella en este capítulo de Mujeres ricas, donde Nuria mete en un aprieto a Antonio, el chófer, al pedirle conducir el coche. "¿Te importaría dejarme llevar el coche?". El chófer no oculta su sorpresa: "Me estoy temiendo algo... ¿no me quedaré sin trabajo, no?".

"Me gustaría cogerlo en carretera y darle caña", asegura Nuria mientras conduce. Sin embargo, termina protagonizando un tenso momento al golpear el coche contra una tapa que está en el suelo."Ha sonado fuerte", asegura su hermana Rebeca mientras que Nuria explica que "ha dado un poquito", pero "no ha pasado nada" porque ha sido a "una tapa que está abajo". "Nos vamos a quedar sin trabajo todos", afirma, por su parte, Antonio.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

*Revive sus mejores momentos y disfruta del contenido completo, disponible en abierto, a través de Atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido