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Princesas de barrio

Iratxe, al ver la portada de 'Interviú' de Marta: "Fírmame una foto para mi hermano y otra para mi padre"

Las cuatro protagonistas de 'Princesas de barrio' se reúnen en la bolera para despedir la temporada y ponerse al día sobre sus vidas. Marta llega con una sorpresa bajo el brazo: las fotografías de su portada de 'Interviú'.

Iratxe, al ver la portada de 'Interviú' de Marta: "Fírmame una foto para mi hermano y otra para mi padre"

La temporada de 'Princesas de barrio' llega a su fin y sus cuatro protagonistas se reúnen en la bolera para compartir sus últimas novedades. La Jessy habla de su nueva etapa como asistente personal de la diseñadora de alta costura May Caso, mientras que 'la Paqui' cuenta los nervios que tiene ante su próximo concierto en su pueblo, Marmolejo.

Pero quien llega con una de las grandes novedades es Marta, que enseña al resto las fotografías que ha realizado para protagonizar la portada de 'Interviú'.

Aunque no todo será buen rollo en este encuentro. La relación entre Iratxe y La Paqui continúa siendo tirante y un cruce de miradas deja claro que todavía quedan cuentas pendientes entre ellas.

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