El monólogo de Joaquín Reyes sobre Cristóbal Montoro: "Hice todo el contacto visual que puede hacer él con un ser humano"

Joaquín Reyes cuenta en este monólogo de El Club de la Comedia el día que se encontró al entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mientras se comía un batido de piña.

Joaquín Reyes llega al plató de El Club de la Comedia entre gritos de "guapo". "No sé cómo soy", confiesa el cómico, que destaca que a veces se ve "un pelín cabrón": "El otro día iba un hombre gordo corriendo a coger el autobús y pensé, 'ojalá no lo consiga'". "Cuando tienes ese tipo de pensamientos la vida te putea un poco para compensar", explica Joaquín Reyes, que cuenta cómo fue a comprarse piña en el Starbucks: "Aparcó un coche con las lunas pintadas y salió del coche Cristóbal Montoro e hicimos contacto visual".

"Todo el contacto visual que pudo hacer Montoro con un ser humano", asegura Joaquín Reyes, que destaca que "hay gente peor": "La gente que dice, 'me piro, vampiro, merece morir o la gente que dice, 'no es feo, es lo siguiente', o la gente que siempre está más enferma que tú".

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