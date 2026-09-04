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Festival de Venecia

De la llegada de Georgina Rodríguez al paseo de Sydney Sweeney con su novio: lo más destacado del Festival de Venecia

Georgina Rodríguez ha llegado a Venecia para acudir al festival, donde ya se encuentran rostros como Sydney Sweeney u Orlando Bloom, que acaba de presentar su película.

De la llegada de Georgina Rodríguez al paseo de Sydney Sweeney con su novio: lo más destacado del Festival de Venecia

Tatiana Arús enseña en este vídeo lo más destacado de la alfombra roja del Festival de Venecia, donde Orlando Bloom ha presentado su nueva película: 'Bucking Fustard'. Por otro lado, Sydney Sweeney ha aprovechado para hacer turismo con su novio dando un paseo con una góndola. "Todo el rato iban agarrados, parece que Sydney bebe los vientos por su chico", asegura Tatiana Arús en el plató de Aruser@s, donde también destaca la llegada a Venecia de Georgina Rodríguez para acudir al festival.

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