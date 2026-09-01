"Me pone de los nervios": Mar Segura se confiesa tras recibir críticas por no mirar el precio de las cosas en Mujeres ricas

Mar Segura repasa las críticas que ha recibido en prensa tras la emisión de los primeros capítulos de Mujeres ricas: "Me pone de los nervios un poco cuando dicen que nunca pregunto el precio porque no me importa".

Mar Segura reflexiona en este vídeo sobre su paso por Mujeres ricas tras el estreno de los primeros programas: "Me gustaría que la audiencia me recordara como una persona humilde, sencilla...". Sin embargo, la socialité reconoce que ha recibido algunas críticas.

"Cuando viene alguna amiga y me dice que me tiene que contar lo que han dicho de mí, digo que me lo cuente todo porque no me afecta, yo aprendo de esas críticas", afirma Mar Segura, que, sin embargo, reconoce en este vídeo que le pone "de los nervios un poco cuando dicen" que nunca pregunta "el precio" de las cosas porque no le importa.

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