El monólogo de Raúl Cimas poniendo "a parir" a su mujer: "Dice 'anyway' para cambiar de tema, ¡en Albacete!"

En un monólogo recuperado de 'El Club de la Comedia' con motivo del 20 aniversario de laSexta, Raúl Cimas recuerda el particular momento en el que su mujer le echó de casa y cuenta cómo terminó viviendo con su abuelo.

Con motivo del 20 aniversario de laSexta, se recupera uno de sus monólogos de El Club de la Comedia, en el que el Raúl Cimas relata "en qué lío se había metido" tras encontrarse con un control de policía. El cómico encadena una serie de acontecimientos que prácticamente le condenaban a ser detenido. "Ya cuando he pasado delante de los agentes me he hecho el dormido. ¡Me han quitado 12 puntos y el chiquillo!", bromea Cimas sobre las consecuencias de aquel episodio. Pero hay algo que le preocupa todavía más: contárselo a su mujer. "Tengo miedo", reconoce, porque asegura que ella "es fuerte, es costalera".

La situación acaba desembocando en otro problema: su mujer le echa de casa y Raúl termina yéndose a vivir con su abuelo. Y es precisamente hablando de su exmujer cuando recupera una de sus particulares manías. "Mi mujer dice 'anyway' para cambiar de tema, ¡en Albacete!", exclama Cimas entre risas. Aunque, como buen ex, tampoco todo iban a ser críticas. El humorista reconoce que su mujer tenía sus cosas buenas, entre ellas una peculiar habilidad: "Se le pegaban los acentos".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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