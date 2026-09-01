Paqui promociona su primer single en la radio de su pueblo: "¿Qué mejor sitio que donde me ha parido mi madre?"

La cantante, cuyo nombre artístico es Alexhu, está a punto de presentar su single 'Podrás' en Marmolejo, el pueblo que la vio nacer.

La Paqui, conocida artísticamente como Alexhu, está a punto de dar uno de los pasos más importantes de su carrera: presentar su nuevo single, 'Podrás', ante el público de Marmolejo, el pueblo en el que nació y creció. Para promocionar el concierto, su hermana y mánager le consigue una entrevista en la radio local, donde la cantante aprovecha para hablar de sus inicios y de la importancia que tiene para ella estrenarse precisamente delante de sus vecinos.

"¿Qué mejor sitio para promocionar mi concierto que el pueblo que me ha visto nacer, donde me ha parido mi madre?", explica la Paqui durante la entrevista."Podía haber elegido Argentina para debutar, como hace la gente", comenta la protagonista, aunque finalmente ha optado por algo mucho más cercano: Marmolejo.

Mientras la cantante habla en directo en la emisora, su familia permanece reunida en el salón de casa escuchando atentamente la entrevista. Todos siguen sus palabras a través de la radio, pendientes de cómo promociona su próximo concierto.

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