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Un joven falta al trabajo para "farmear aura" y se indigna porque su jefe le descuenta el día: "¡Está justificado!"

Un joven se ausenta de su trabajo para participar en una batalla de 'farmear aura' y, pese a quedar segundo y "ganar una camiseta", no entiende que le hayan descontado el día.

Un joven falta al trabajo para "farmear aura" y se indigna porque su jefe le descuenta el día: "¡Está justificado!"

Cerramos el verano con los 'therians' y damos la bienvenida a un nuevo fenómeno de moda: 'farmear aura'. Una expresión que, según Alba Sánchez, puede parecer nueva, aunque la práctica lleve mucho más tiempo entre nosotros.

Alfonso Arús muestra en este vídeo de Aruser@s el caso de un joven que decidió faltar al trabajo para acudir a una batalla de aura. El problema llegó después, cuando descubrió que su jefe había decidido descontarle de la nómina el día que no acudió a trabajar. "Estoy contento por haber quedado en el segundo puesto en la batalla, pero yo falté al trabajo para venir aquí y ahora me quiere descontar el día", explica indignado el chico, que no entiende cuál es el problema: "¡Para mí está justificado que haya faltado! ¡Encima gané una camiseta!". Una lógica difícil de discutirsi la prioridad es farmear aura.

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