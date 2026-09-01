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Alejandra Rubio y Carlo Costanzia dan la bienvenida a su segunda hija, Tessa: este es el motivo del nombre

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se han convertido en padres por segunda vez y han desvelado el motivo del nombre de la pequeña Tessa: una mezcla de los nombres de ambas abuelas, Teresa (Terelu) y Elsa.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia dan la bienvenida a su segunda hija, Tessa: este es el significado del nombre

Un año y medio después de su primer hijo, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han dado la bienvenida a su segundo hijo. En este caso, una niña a la que han llamado Tessa, en homenaje a las dos abuelas. "He tenido una operación otra vez", explica la hija de Terelu Campos, que ha hecho un esfuerzo por atender a la prensa. "Tessa es la mezcla de los nombres de las dos abuelas, Elsa y Teresa", explica Tatiana Arús, que enseña también las declaraciones de Terelu Campos. "Es de los mejores cumpleaños de mi vida", asegura.

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