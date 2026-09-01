Un hombre acaba en prisión por grabar a su mujer siéndole infiel con la cámara de un robot aspirador: "Cuidado en España"

La grabación confirmó sus sospechas, pero cuando llevó las imágenes al juzgado para demostrar el engaño terminó enfrentándose a una condena por vulnerar la intimidad de su mujer y su amante.

En Taiwán, un hombre decidió utilizar la cámara integrada en un robot aspirador para espiar a su mujer después de encontrar en casa un cepillo de dientes que no reconocía. Una surrealista caso que se ha colado directamente en las noticias que 'no te imaginas' de Aruser@s.

Según ha explicado la tertuliana Alba Sánchez, el hombre conoció a su mujer en 2010 y ambos comenzaron a vivir juntos. Años después, ante las sospechas de una posible infidelidad, decidió aprovechar la cámara de la 'Roomba' para comprobar qué ocurría en casa cuando él no estaba.

La grabación terminó confirmando sus sospechas y captó a su mujer en la cama manteniendo relaciones con otro hombre. El marido decidió entonces guardar las imágenes y llevarlas ante la justicia como prueba para solicitar el divorcio y una indemnización, pero la estrategia le salió cara. La mujer y el amante presentaron una contrademanda al considerar que "había vulnerado su derecho a la intimidad".

Así, el hombre terminó condenado a "tres años de prisión y una multa de 4.000 euros", explica la colaboradora, que advierte: "Ha pasado en Taiwán, pero cuidado porque en España las leyes se parecen mucho".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido