Tasan la casa de Nuria Collado de 'Mujeres Ricas' en un millón y medio de euros: así es la exclusiva vivienda

En este episodio de 'Mujeres Ricas' que laSexta recupera, Nuria Collado recibe la visita de un tasador para conocer el valor real de la casa en la que ha vivido durante años.

La búsqueda de un nuevo hogar lleva a Nuria Collado a dar un paso imprescindible: conocer cuánto vale la casa que está a punto de poner a la venta. En este fragmento de 'Mujeres Ricas', un tasador inmobiliario visita la vivienda y recorre junto a Nuria todas sus estancias para realizar una valoración ajustada al mercado.

Tras inspeccionar la propiedad, el experto comunica su estimación:"Esta casa puede oscilar entre un millón y medio y un millón ochocientos mil euros". La cifra sorprende a Nuria que reconoce que, más allá de su valor económico, la vivienda tiene un importante significado sentimental para ella. "Esto no lo pongais", se derrumba la protagonista.

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