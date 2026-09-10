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Monólogo | Dani Mateo confiesa el pensamiento "muy feo" que le viene a la cabeza en el supermercado

laSexta recupera uno de los monólogos de Dani Mateo de 'El Club de la Comedia' con motivo del 20 aniversario, en el que se presenta ante el público con una inesperada confesión: "No soy tan buena gente".

Monólogo | Dani Mateo confiesa el pensamiento "muy feo" que le viene a la cabeza en el supermercado

"Hoy vengo a hacer un monólogo, pero también, en cierta forma, una confesión. Amigos, no soy tan buena gente como parece", comienza Dani Mateo en uno de sus monólogos recuperados de 'El Club de la Comedia'.

El humorista asegura que, aunque pueda parecer "hasta bobo", en su interior hay "un bicho, un mal bicho" que aparece en las situaciones más cotidianas.

Como ejemplo, habla de uno de sus momentos más surrealistas en el supermercado. Cuando llega en coche y no encuentra aparcamiento, empieza a desesperarse mientras da vueltas buscando un sitio. Y entonces aparece ese pensamiento que él mismo califica de "muy feo": "¿Cuántos minusválidos pueden coincidir en un Eroski a la vez?". "Lo sé. Es muy feo", reconoce Mateo.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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