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Mujeres Ricas

Mariana Nannis crea 'Gatolandia' en su mansión: "Me dan más amor los gatos que mi marido"

Mariana Nannis llama a su amigo Juan Pablo, el "manitas" de la casa, para que le ayude a sacar adelante uno de sus proyectos más especiales: construir 'Gatolandia'.

Mariana Nannis crea 'Gatolandia' en su mansión: "Me dan más amor los gatos que mi marido"

La pasión de Mariana son los animales. En este fragmento de 'Mujeres Ricas', que laSexta recupera con motivo de su 20.º aniversario, la argentina muestra el cariño que siente por sus mascotas y enseña la gran familia de animales con la que convive.

"A quien no le gustan los animales, mi abuela decía que era mala persona", afirma Mariana ante las cámaras de laSexta mientras presenta a sus gatos y a sus seis perros. Además, explica el ambicioso proyecto que ha diseñado para ellos: una superficie exclusiva para los felinos dentro del patio interior de su mansión. 'Gatolandia' contará con seis habitaciones, un salón y dos grandes avenidas. "El amor que te da un animal no te lo dan las personas", asegura la argentina, que remata con una confesión que no deja indiferente a nadie: "Me dan más amor los gatos que mi marido".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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