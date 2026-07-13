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Aruser@s Fresh

Jessyca y Rodrigo se dan su primer beso en el mismo día de su boda... y es así de apasionado

Los novios que protagonizan este vídeo viral que recoge Aruser@s se acaban de dar el 'sí, quiero', pero nunca se han besado... hasta ahora.

Jessyca y Rodrigo se dan su primer beso en el mismo día de su boda... y es así de apasionado

"Nunca se han besado antes", comenta Alfonso Arús en Aruser@s con sorpresa antes de dar paso a este vídeo viral en el que somos testigos de una boda. Jessyca y Rodrigo acaban de darse el 'sí, quiero', pero nunca han juntado sus labios hasta ese momento. Los colaboradores del programa esperan con ilusión a que llegue este instante y apuestan si besarán o no bien. El resultado es un apasionado beso de esos de película que emociona a los tertulianos. "Bien, bien, bien. ¡Se gustan!", celebran en plató.

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