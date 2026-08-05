Así reaccionan las hermanas Collado al saber que tienen que vender juguetes eróticos: "Somos las personas perfectas"

Nuria y Rebeca Collado realizan una entrevista de trabajo con Nuria Sotos, representante de Lelo, una empresa extranjera vanguardista de juguetes eróticos y de placer que necesita "a alguien que esté a la altura de las circunstancias".

Las hermanas Collado se presentan a una entrevista de trabajo la marca 'Lelo' en este capítulo de Mujeres Ricas. "La persona ideal para vender estos productos tiene que ser sensible con la belleza, tiene que tener buenos contactos y tiene que tener presente que tiene que cuidar muy bien a nuestros clientes", explica Nuria Sotos, representante de la empresa sueca, que destaca que se vende "productos de lujo enfocados en gente con capacidad para apreciar la belleza y la calidad".

Además, la representante cuenta que como se quieren "desvincular de los sex shop" porque son "una empresa vanguardista de juguetes eróticos y de placer", necesitan a alguien que "esté a la altura de las circunstancias". "Creo que has encontrado a las personas perfectas", responde Nuria Collado, que destaca que se ve "vendiendo objetos de placer y lo que haga falta" si le "hace falta trabajar y dinero".

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