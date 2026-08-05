Una asociación feminista, tras asumir Vox en Andalucía competencias en violencia de género: "Nos da miedo que un partido negacionista acabe con todo lo conseguido"

Vox va a gestionar en Andalucía las competencias relativas a violencia de género que guarden relación directa con la administración de justicia. En este vídeo, Carmen Torres, presidenta de Feministas en Red de Sevilla, denuncia la decisión y muestra su absoluta preocupación.

Vox tendrá competencias de violencia de género en Andalucía. Tal como conocimos este martes, Vox va a gestionar en Andalucía las competencias relativas a violencia de género que guarden relación directa con la administración de justicia, tal como se expone en el acuerdo de gobierno al que Juanma Moreno llegó con el partido de ultraderecha. Concretamente, el responsable será el nuevo vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira.

Asociación feministas muestran su total rechazo y preocupación por las consecuencias que esto podría acarrear: "Lo que nos da miedo es que un grupo político negacionista que esté gobernando pueda acabar con todas las políticas que hasta ahora se han desarrollado en materia de violencia de género", afirma, porque "se ha conseguido mucho hasta ahora", confiesa a laSexta Carmen Torres, presidenta de Feministas en Red de Sevilla.

No bostante, confía y espera en que no haya retrocesos: "Espero que la Junta de Andalucía, que la consejera, tal como nos dijo, no permita que se dé ni un paso atrás". Queremos, por tanto, "confiar en que la consejera, que se comprometió ayer mismo, va a seguir desarrollando todas las políticas contra la violencia de género y que se va a seguir trabajando en esta materia, y por supuesto en colaboración con el asociacionismo".

A la pregunta de qué es realmente lo que más les preocupa, Torres responde de forma clara: "La ideología interna que Vox ha estado manifestando durante tantísimo tiempo, no entiende o no cree o no quiere creer que exista la violencia hacia las mujeres por parte de hombres por el hecho de ser mujeres".

"Lo que más nos preocupa es que desarrolle su ideología política en el marco de un Gobierno", insiste, añadiendo que "no puede utilizar el Gobierno, que es de todos los andaluces, para desarrollar ideología fascista", concluye Torres.

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