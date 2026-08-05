Martínez Vares, tras asumir Vox las políticas de violencia machista en Andalucía: "Es un aviso de que el PP está dispuesto a llegar a La Moncloa gobernando con Vox"

El periodista ha advertido en Al Rojo Vivo de que el traspaso a Vox de las competencias de violencia de género en Andalucía demuestra que el PP está dispuesto a gobernar con el partido de Abascal. "Ahora Moreno Bonilla debe demostrar quién manda", ha afirmado.

La decisión de que Vox asuma las competencias en materia de violencia de género en Andalucía, en el marco del pacto de Gobierno con el PP de Juan Manuel Moreno Bonilla, ha centrado el análisis político en Al Rojo Vivo. El periodista Santiago Martínez-Vares ha advertido de que este movimiento no supone una sorpresa, ya que, a su juicio, estaba contemplado desde la firma del acuerdo entre ambas formaciones.

"Esto lo dijimos el día que se firmó este pacto, cuando se le dio a Vox la Vicepresidencia y la Consejería de Justicia, de la que dependen los juzgados de violencia de género y el Instituto de Medicina Legal. No es nada nuevo. Ese regalo ya estaba incluido", ha afirmado.

Para Martínez-Vares, la decisión trasciende el ámbito andaluz y lanza un mensaje de alcance nacional. "En el momento en que Juanma Moreno decide cruzar esta línea y asumir algo que antes consideraba un problema, cambia el marco político. Es un aviso de que el Partido Popular está dispuesto a llegar a La Moncloa gobernando con Vox", ha sostenido.

El periodista ha asegurado que, a partir de ahora, el reto del PP será demostrar que mantiene el control de la coalición. "Lo que queda es que el partido grande imponga el marco al pequeño y sea el Partido Popular quien marque las condiciones a su socio", ha explicado.

Martínez-Vares también ha recordado que Andalucía seguirá recibiendo menores migrantes no acompañados por su condición de territorio fronterizo y ha subrayado que la Junta está obligada por ley a atenderlos. "Claro que van a seguir llegando menores a Algeciras, La Línea, Nerja o Motril, y la Junta tendrá que hacerse cargo porque la ley le obliga", ha señalado.

Por último, ha puesto el foco en la gestión de la violencia machista y ha instado al presidente andaluz a demostrar quién marca el rumbo del Ejecutivo autonómico. "Desgraciadamente va a seguir habiendo violencia machista y el Gobierno andaluz tendrá que dar una respuesta clara. No veo a Juanma Moreno negando la violencia de género, pero ahora tiene que demostrar quién manda en el Gobierno y si es capaz de controlar a su socio minoritario", ha concluido.

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