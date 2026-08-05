La respues de Tardà tras exigir Junts dejar a Cataluña fuera del reparto migratorio: "Nogueras no gobierna en Cataluña y esto compete a las comunidades autónomas"

El exdiputado de ERC ha respondido en Al Rojo Vivo a la petición de Junts de dejar a Cataluña fuera del reparto de menores migrantes llegados a Ceuta.

Tras la exigencia de Junts, Joan Tardà ha respondido en Al Rojo Vivo a la petición de Míriam Nogueras de dejar a Cataluña fuera del reparto de menores migrantes llegados a Ceuta. La líder de Junts en el Congreso había reclamado que Catalunya quedara "fuera" de la distribución de los alrededor de 700 menores que, según el Gobierno ceutí, han cruzado recientemente la frontera.

Tardà ha cuestionado la postura de Nogueras y ha recordado que la decisión corresponde a las comunidades autónomas: "Nogueras no gobierna en Cataluña y esto compete a las comunidades autónomas".

El exdiputado de ERC también ha echado la vista atrás para recordar el anterior reparto de menores migrantes y ha defendido que Cataluña quedó entonces excluida porque ya asumía una elevada carga de acogida. "Yo no sé lo que va a ocurrir en este reparto, pero sí sé lo que ocurrió en el último. Cataluña quedó excluida porque llevaba el doble: cerca de 4.000 plazas ocupadas de niños no acompañados", ha señalado.

Según Tardà, esa situación se produjo porque algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular "se habían hecho los longuis durante muchos meses". Además, ha recordado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, aceptó entonces acoger a más menores pese a que Cataluña no participó finalmente en el reparto: "Podemos recibir 35 más", ha citado.

"Esta fue la razón por la cual Cataluña quedó excluida. Lo cual no significa que esto valga ahora para que quede excluida", ha matizado Tardà, que ha defendido que una sociedad "honra" su compromiso cuando es capaz de asumir "como mínimo la parte alícuota que le toca".

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