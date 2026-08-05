Cembrero analiza la nueva llamada a una entrada masiva en Ceuta para el 15 de agosto: "Hay que tomársela muy en serio porque es muy numerosa"

"Nos vemos allí el 15 de agosto". Así es la nueva llamada a una entrada masiva en Ceuta a través de WhatsApp y Facebook en Marruecos. El periodista y escritor Ignacio Cembrero lo analiza en este vídeo.

A raíz de las redes sociales, se está organizando una nueva llamada para entrar de nuevo en Ceuta. "Nos vemos allí el 15 de agosto", se puede leer en uno de los mensajes difundidos a través de WhatsApp y Facebook en Marruecos.

Ante la pregunta de si hay que tomarse en serio esa convocatoria del próximo 15 de agosto de un nuevo paso masivo a Ceuta, el periodista y escritor, Ignacio Cembrero, lo tiene claro: "Sí, hay que tomárselo en serio. Todo lo que sucede en torno a Ceuta y Melilla hay que tomárselo bastante en serio. Y hay que hacerlo porque además [la convocatoria] es muy numerosa, hay algunos perfiles con muchos seguidores que están llamando a esa cita a las puertas de Ceuta el día 15. de agosto".

Y además, explica Cembrero, "no solo hay mensajes en árabe, que son la mayoría, sino que también hay mensajes en francés y eso da un poco la impresión de que están intentando atraer también a subsaharianos, subsaharianos que estarían en su mayoría hoy en día en situación irregular en Marruecos".

Ahora bien, "hay un convencimiento y por lo menos la esperanza de que esta vez sí las fuerzas de seguridad marroquíes se van a emplear a fondo para parar este intento masivo de entrar en Ceuta porque han salido algo escaldados de lo que ha sucedido la semana pasada", explica Cembrero, señalando como prueba "el largo comunicado del domingo por la noche del Ministerio del Interior de Marruecos, en el que insistía en que Marruecos era un socio fiable".

Sin embargo, Cembrero quiere matizar: "Diría más bien que Marruecos a partir de ahora va a ser un socio fiable durante un tiempo, no sabemos cuánto". Pero, "sí creo que el día 15 de agosto sí va a ser fiable. Creo que sí va a hacer un esfuerzo para abortar esta convocatoria", concluye Cembrero, rematando, no obstante, que esta crisis aún no está acabada.

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista y análisis en Al Rojo Vivo.

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