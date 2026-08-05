La reflexión de Saldaña sobre la crisis migratoria de Ceuta: "El discurso 'son las mafias' va a incentivar una securitización mayor de Frontex en la UE"

Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', analiza la postura de Europa frente a la crisis migratoria de Ceuta. En el vídeo, los detalles.

Con la respuesta a la posición de Europa en la crisis humanitaria de Ceuta y tras la reunión que tuvo lugar este martes de los ministros de Interior de los países miembros de la UE, Eduardo Saldaña, codirector de 'El Orden Mundial', señala que, es cierto, como ha mencionado el periodista Ignacio Cembrero, que "muchos gobiernos europeos se la tenían guardada a España por la regularización", pero también "hay que mirar la política interna los estados".

Por ejemplo, "Meloni tiene mucha presión de cara a las próximas elecciones y este tipo de imágenes y sucesos y el presentarse como una mano dura frente a un país que consiente la migración, es algo que entra muy bien en el marco mental de estas derechas radicales europeas y les refuerza mucho electoralmente.

Sin embargo, todo esto, lamenta Saldaña, "nos acaba demostrando tristemente y es un daño serio para la Unión Europea, que poco a poco va erosionando la cohesión interna de los socios europeos". Es cierto que "Marruecos ahora bajará. Probablemente el ritmo se calmará, pero él es consciente, igual que otros, lo vimos con Bielorrusia, de que la cuestión migratoria es lo que más tensión interna genera dentro de Europa".

Ahora bien, asegura el experto que "el marco político en Europa se está moviendo, e igual que genera tensión, si hay cambios políticos dentro de Europa puede, que genere cierta cohesión". Por eso, "el discurso de que 'son las mafias', personalmente, creo que va a incentivar y va a favorecer una securitización mayor de Frontex en la Unión Europea", concluye Saldaña.

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