Así explica Mariana Nannis en 'Mujeres ricas' por qué no bebe alcohol: "Un hombre borracho está bien, una mujer borracha es impresentable"

"Un hombre borracho está bien, lo puedes soportar, pero una mujer borracha es impresentable", aseguraba Mariana Nannis en el primer capítulo de 'Mujeres ricas'.

Mariana Nannis se presentaba en este vídeo del primer programa de 'Mujeres ricas' como una mujer caprichosa, casada con el exfutbolista de la selección argentina Claudio Caniggia. "Lo que no me gusta de Marbella es que cuando vas a dar una vuelta por el Puerto, estén todas las putas", asegura la argentina, que diferencia entre "prostitutas y putas" en el vídeo.

"Conozco el mundo del fútbol, no el de los toreros, pero hay un caso en España", afirma la mujer, que destaca que el exmarido de Belén Esteban, Jesulín de Ubrique, "no se portó bien": "Todo a favor de Belén, mil millones de Belén". Por otro lado, Mariana confiesa que no tiene vicios y es abstemia: "Un hombre borracho está bien, lo puedes soportar, pero una mujer borracha es impresentable. Es peor que un hombre borracho".

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