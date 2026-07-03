Los motivos de la infidelidad, según una antropóloga: biología en ellos, amor o venganza en ellas

Las conclusiones de una antropóloga sobre las causas de la infidelidad han abierto un animado debate en el plató de Aruser@s donde los colaboradores analizan si hombres y mujeres son infieles por los mismos motivos.

"¿Es la infidelidad un tema biológico o no?", plantea Alfonso Arús en Aruser@s antes de comentar las conclusiones de una antropóloga. Según explica Paula Silvestre, la experta sostiene que las motivaciones son diferentes en hombres y mujeres. "La mujer, generalmente, si es infiel es por dos razones: porque se ha enamorado de verdad de la persona con la que está siendo infiel o por venganza. Sin embargo, en los hombres es una cuestión biológica sumada a una falta de control de los impulsos", resume la colaboradora.

"Si es por venganza, más que ser infiel lo mejor es romper", opina Alfonso Arús. Tatiana Arús coincide y añade que "ese placer es temporal", mientras que Rocío Cano cierra el tema con humor: "Si tienes hambre, tómate un vasito de agua, que engaña al cerebro, ¡ ya sabéis por dónde voy!".

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