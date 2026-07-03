Un influencer recibe por error un pedido de 50 gofres y tarrinas de helado y desata el debate en Aruser@s: "¿Te lo quedas o lo devuelves?"

Un creador de contenido se ha hecho viral tras recibir un enorme pedido que nunca había solicitado y en el plató de Aruser@s debaten sobre qué harían en su lugar.

"¿Qué haríais si recibís un pedido que no habéis hecho?", plantea Alfonso Arús a los colaboradores de Aruser@s al mostrar el viral del creador de contenido '@mongueritos'. El influencer explica que una heladería de Madrid le envió por error un pedido con 50 gofres y un buen número de tarrinas de helado. En el vídeo enseña su frigorífico completamente lleno y no puede ocultar su sorpresa ante la cantidad de comida que ha recibido.

La situación provoca un divertido debate en el plató. Paula Silvestre reconoce que se lo quedaría y "invitaría a sus amigos a una fiesta en casa", mientras que Rocío Cano intentaría localizar al verdadero destinatario. Hans Arús admite que también se lo quedaría, aunque Tatiana Arús y Alba Sánchez aseguran que ellas tratarían de devolver el pedido a su propietario.

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