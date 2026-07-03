El sufrimiento de Penélope Cruz comiendo alitas picantes: "¡Hostia, que pica ahora en la garganta!"

"Me está dando una cosa rara", destaca Penélope Cruz, que no puede evitar gritar cuando le comienza a picar la garganta tras comer alitas picantes en un programa de Youtube.

Penélope Cruz se ha atrevida con un divertido reto en el que debe comer alitas picantes de menos a más. La actriz española ha acudido a un programa de Youtube, llamado 'FirstWeFeast', en el que ha tenido que pedir que pararan porque "picaba mucho". "Me está dando una cosa rara", afirma Penélope Cruz, que destaca, entre gritos: "¡Hostia, que pica ahora en la garganta de una manera que no se puede explicar!". "Muy mal, eh", insiste la actriz en el vídeo.

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