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El sufrimiento de Penélope Cruz comiendo alitas picantes: "¡Hostia, que pica ahora en la garganta!"

"Me está dando una cosa rara", destaca Penélope Cruz, que no puede evitar gritar cuando le comienza a picar la garganta tras comer alitas picantes en un programa de Youtube.

Penélope Cruz

Penélope Cruz se ha atrevida con un divertido reto en el que debe comer alitas picantes de menos a más. La actriz española ha acudido a un programa de Youtube, llamado 'FirstWeFeast', en el que ha tenido que pedir que pararan porque "picaba mucho". "Me está dando una cosa rara", afirma Penélope Cruz, que destaca, entre gritos: "¡Hostia, que pica ahora en la garganta de una manera que no se puede explicar!". "Muy mal, eh", insiste la actriz en el vídeo.

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