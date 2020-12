Después de pedirle que le firmara una camiseta del Barcelona con su número para su hijo Diego, Jordi Évole pregunta a Leo Messi qué siente aún por la camiseta del club. El futbolista se sincera por completo sobre sus sentimientos con un club que afirma que le ha dado "todo", pero que recuerda que él también se ha dejado "todo por el Barcelona".

"La verdad es que lo pasé muy mal todo el verano, incluso, de antes del verano por cómo terminó la temporada. Después vino lo que pasó en verano, el burofax y eso y después, la verdad, también lo arrastré un poco durante el comienzo", confiesa Messi, que insiste en que "siempre" dijo que el Barcelona" es su "vida": "Llevo más tiempo viviendo acá, en Barcelona que en mi propio país, Argentina".

Por su parte, Évole pregunta al deportista sobre su gesto cuando mete goles: "Cuando te vemos marcar un gol y haces eso de que te tocas aquí en el pecho el escudo, eso no es postureo". Pero, ¿cómo se siente en la actualidad Messi tras estos complicados meses? Puedes ver la respuesta de Leo Messi y su confesión sobre sus verdaderos sentimientos en la actualidad por el Fútbol Club Barcelona en el vídeo principal de esta noticia.

La tajante respuesta de Messi a los que dudaron de su barcelonismo

En otro momento de la entrevista, Évole pregunta a Messi por su polémico burofax en el que anunció este verano que se quería ir del Fútbol Club Barcelona. ¿Volvería a enviarlo? El futbolista responde tajante en este enlace en el que explica con detalle los motivos que le llevaron a hacerlo después de que llevara meses diciéndoselo al presidente del equipo, Bartomeu.

"Los últimos seis meses muchas veces le dije al presidente que me iba, que ya me quería ir, que me ayudara, que quería salir y él siempre decía que 'No, no, no, no'", confiesa el futbolista, quien, además, manda un mensaje a todas esas personas que dudaron de su barcelonismo.

"Escuchaba decir, 'con todo lo que te dio el club, que te salvó la vida, con todo lo que hizo por vos', yo también di todo al club, le di muchísimo, todo lo que me dio el club me lo gané y me lo merecía por lo que hice", defiende Messi.

El gran enfado de Leo Messi con Bartomeu

Además, Messi habla sobre su enfado con Bartomeu en verano después de que hubiera gente que dudara de su barcelonismo al emitir el polémico burofax en el que anunciaba que se quería ir del Barcelona. "Quería irme y quería hacerlo bien", explica Leo Messi que recuerda el "lío que se armó": "El presidente me engañó muchísimo y empezó a filtrar cosas para hacerme quedar mal a mí y para ser el malo de la película y pasó todo lo que pasó".