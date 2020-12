Jordi Évole pregunta a Leo Messi por su polémico burofax en el que anunció este verano que se quería ir del Fútbol Club Barcelona. ¿Volvería a enviarlo? El futbolista responde tajante en este vídeo en el que explica con detalle los motivos que le llevaron a hacerlo después de que llevara meses diciéndoselo al presidente del equipo, Bartomeu: "Los últimos seis meses muchas veces le dije al presidente que me iba, que ya me quería ir, que me ayudara, que quería salir y él siempre decía que 'No, no, no, no'".

Además, Leo Messi manda un mensaje a todas esas personas que dudaron de su barcelonismo. "Estabas muy molesto en verano porque había quien había dudado de tu barcelonismo", pregunta Évole a Messi que responde: "Escuchaba decir, 'con todo lo que te dio el club, que te salvó la vida, con todo lo que hizo por vos', yo también di todo al club, le di muchísimo, todo lo que me dio el club me lo gané y me lo merecía por lo que hice". Puedes ver la respuesta completa en el vídeo principal de esta noticia, donde Messi explica por qué quiso irse del Futbol Club Barcelona.