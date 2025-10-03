Yolanda, otra de las mujeres afectadas por los fallos en la salud andaluza: "Si no llego a notarme el bulto a lo mejor no estoy aquí"

Yolanda Arnau es una de las mujeres afectadas por los fallos de la Junta de Andalucía a la hora de comunicar a pacientes de si tenían cáncer de mama. En su caso, tuvo que acudir ella al médico de nuevo después de que no la llamaran para hacerse pruebas complementarias.

Yolanda Arnau es una de las múltiples afectadas por los fallos de la Junta de Andalucía para comunicar a las pacientes si tenían cáncer de mama. En su caso, en 2021 y 2022 se hizo unas mamografías, pero no la llamaron para las pruebas complementarias y acabó acudiendo ella de nuevo tras notarse un bulto.

Una situación que se ha vuelto a repetir ahora. laSexta ha podido hablar con ella porque ha acudido este viernes al Hospital Virgen del Rocío para pedir cita para unas pruebas que no le comunicaron que tenía que hacerse. "Me hicieron una mamografía en septiembre y estoy pendiente para ver los resultados. Veo que me piden una tomosíntesis y una ecografía, pero como no me llaman y en otras ocasiones me han puesto que me tenía que hacer ecografías y no me han llamado, cuando veo que también hay una tomosíntesis me alarmo más. Me he acercado para reclamarlo", explica Yolanda sobre por qué ha vuelto ha acudir este viernes al centro hospitalario en Más Vale Tarde.

Tras acudir, ha obtenido cita para este próximo 28 de octubre, pero le ha quedado una duda. "Pero si yo no voy o no lo veo (en la aplicación), ¿me llamarían o no? Esa es la duda que yo tengo".

Por otro lado, Yolanda Arnau asegura que es una de las mujeres que se han visto afectadas por los errores de la Junta: "Cuando me operaron en el 2023, los dos años anteriores me había hecho mamografías y al ver que eran densas, que no se podía ver, no me habían hecho ecografías. Porque yo me noté el bulto a los dos años, si no, ¿qué pasa? Tenía cáncer, pero gracias a que no me han tenido que cortar el pecho, sino una segmentomía y quitarme unos ganglios. Si no me llego a dar cuenta, a lo mejor no estaría aquí, hubiera sido peor".

Eso sí, ha descargado de culpa a los doctores: "A los médicos no les echo la culpa, siempre me han tratado muy bien. Echo la culpa a la administración, a quien aplique los protocolos, en este caso los políticos y la consejera de Sanidad. No me vale el perdón. Si en esos dos años antes de operarme me hubieran hecho las mamografías, a lo mejor lo mío no hubiera sido cáncer".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.