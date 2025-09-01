El Gran Wyoming: "Hay políticos que no están en su sitio y ejercen como hooligans cuando tienen cargo institucional"

El presentador considera que "a algunos parece que no les gusta el país en el que están y, entonces, hacen una especie de Don Pelayo en la cueva de Asturias, y todo lo demás es anti España".

Más Vale Tarde conecta con El Gran Wyoming para hablar sobre la nueva temporada de El Intermedio, que comienza este lunes. Además de hablar sobre el programa, el presentador también ha comentado con Iñaki López y Cristina Pardo algunos temas de actualidad.

Iñaki López pregunta si a Wyoming si conserva su optimismo "de cara a que la política, en algún momento, pueda cambiar y haya entendimiento". "En absoluto", responde, tajante, el presentador, "esto tiene una difícil marcha atrás".

"Todo está en manos de los ciudadanos", añade, "los ciudadanos son los que deciden qué quieren y cómo lo quieren". Para Wyoming, la única estadística real que existe es "las elecciones generales". "A algunos parece que no les gusta el país en el que están y, entonces, hacen una especie de Don Pelayo en la cueva de Asturias, y todo lo demás es anti España", reflexiona.

Wyoming afirma que ese es "el país que tenemos y la gente que tenemos". "De hecho", añade, "me parece que hay algunos políticos que no están en su sitio y que ejercen como hooligans cuando tienen cargo institucional". "Esto me parece una cosa complicada también y me lo como con patatas", concluye.