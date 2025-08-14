España arde
El catedrático Víctor Resco advierte sobre los incendios: "Esto es el tráiler de lo que vamos a ver si seguimos como estamos"
El catedrático de Ingeniería Forestal ha asegurado que, lo que hoy podemos considerar "anómalo por arriba", en 30 años lo será por abajo si seguimos actuando como lo hemos hecho hasta ahora.
Víctor Resco, catedrático de Ingeniería Forestal, ha señalado que la situación de incendios que estamos viviendo en España se irá convirtiendo en algo cada vez más habitual debido al cambio climático y el problema del cambio en el uso del terreno. "Lo tenemos muy abandonado", ha lamentado.
Por tanto, ha asegurado que este es un problema que irá creciendo cada vez más si seguimos actuando de la misma manera.
"Es una situación excepcional, hasta ahora", ha advertido, indicando que lo que hoy se puede considerar anómalo por arriba, dentro de 30 años lo será por abajo.
El catedrático ha destacado que lo que estamos viviendo es "un tráiler de lo que está por venir" si seguimos así, recordando que el futuro "no está escrito" y todavía podemos cambiarlo.