La llegada de David Beckham a España supuso una auténtica revolución. Tanto el futbolista del Real Madrid como su mujer, Victoria Beckham, estuvieron sometidos a una presión mediática brutal. En un documental, Victoria cuenta "lo difícil que fue" el año 2003 para la pareja.

"Hasta Madrid, éramos nosotros contra todos, pero estábamos juntos, nos teníamos el uno al otro. Pero en España no nos teníamos el uno al otro, y eso es triste. No te haces una idea de lo difícil que fue y de cómo me afectó", cuenta.

Estas palabras dejan entrever la supuesta infidelidad que habría cometido David Beckham durante su etapa en España. En el comienzo de su etapa como jugador 'blanco', los Beckham estaban por separado, con David en Madrid y Victoria en Reino Unido. Los rumores de infidelidad llegan al mismo tiempo que se celebran fiestas de cumpleaños de jugadores del Real Madrid.

Es entonces cuando llega la figura de Rebecca Loos, que gana 400.000 euros por contar en los platós de televisión su presunta relación con el futbolista británico. Ese rumor no se quedó ahí, ya que a David Beckham también le vincularon con Ana Obregón.

La presentadora presumió de su buena relación con el británico, contando en televisión los insultos que dijo haber recibido de Victoria Beckham por su "forma de vestir".