En plena polémica por las condiciones en las que trabajan los guardias civiles en el campo de Gibraltar, esta madrugada se ha producido un nuevo incidente. Un automóvil con un alijo de contrabando de tabaco ha chocado en San Roque contra un coche de la Guardia Civil. En este ocasión no ha habido heridos.

El suceso ha ocurrido hacia las 6 y media de esta mañana. Cuando el delincuente intentaba huir, la Policía le siguió e invistió a uno de los coches de los agentes. El contrabandista siguió huyendo a pie y se metió incluso en el agua. Fue ahí donde fue detenido.

Antonio Montero, vocal de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz, ha confirmado en 'Más vale tarde' que estos incidentes -investir coches de la Guardia Civil- son más habituales de lo que parecen. "Las estadísticas son esclarecedoras y ciertas. Estamos ante un modus operandi de este tipo de delincuentes. Ahora somos noticia, pero llevamos por desgracia muchos años sufriéndolo. No es nada nuevo", apunta el vocal.

Tras ser preguntado por si cree que han perdido el miedo a la Guardia Civil, Montero ha comentado que lo que se ha perdido es "la vergüenza" y el "respeto".

Antes, dice, en el tema del contrabando "ganaba uno o ganaba otro", pero últimamente "ellos no entienden que nosotros podamos actuar y hagamos nuestra labor". "Tienen órdenes y las cumplen: la de no parar", añade.

Montero ha supuesto que "estos incidentes" inciten a los agentes a querer trabajar en otras ciudades. "El principal problema es que las plantillas no se actualizan y no se cumplen los catálogos de puestos de trabajo, son obsoletos. no están adaptados a la problemática de hoy en día", se ha quejado el vocal.