Una vecina de Chiva (Valencia), tras la visita de los reyes: "Se han mostrado muy humanos, se les ve muy afectados"

"He visto muy emocionada a Letizia"

La reportera de laSexta Marina Valdés ha tenido la oportunidad de entrevistar a Mercedes, una vecina de Chiva afectada por la DANA y con quien ha repasado la visita de los reyes a la localidad. "Le hemos pedido perdón por el recibimiento en Paiporta", ha destacado esta vecina, quien ha asegurado: "Estamos muy contentos con ellos y les queremos". "Ellos se han mostrado muy humanos, se les ve muy afectados también", ha añadido. Precisamente, sobre las disculpas, Mercedes ha señalado que "la reina Letizia ha dicho que no le daba importancia, que no pasaba nada, que daba igual, que lo entendía". "He visto muy emocionada a Letizia, muy cercana a nosotros. Tanto ella como el rey Felipe VI", ha agregado.

Asimismo, la vecina ha señalado que se han sentido reconfortados por su visita "porque han estado lo necesario para saludar a toda la gente, incluso a nuestro lado". "He visto a la reina Letizia, no sé si era con alguna afectada de aquí, pero ha estado mucho tiempo atendiéndola, hablando con ella, la he visto con mucha humanidad".