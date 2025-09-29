Una vecina de Cadrete (Zaragoza) cuenta cómo vivió el temporal: "En cuestión de un minuto tenía el agua por la cintura"

Mónica Izal vio como el agua entraba en tromba hasta su casa después de que un muro se rompiera. "Estamos tristes, cansados, pero, por otro lado, no ha habido daños personales", ha explicado a María Lamela.

Zaragoza ha sido una de las zonas de nuestro país más castigadas por las fuertes lluvias y tormentas de este domingo. María Lamela se ha desplazado hasta el municipio de Cadrete donde charla con Mónica Izal, una vecina del pueblo cuyo domicilio ha sufrido los estragos del temporal.

Como explica la reportera, fueron momentos de auténtica angustia. "Estamos tristes, cansados, pero, por otro lado, no ha habido daños personales", manifiesta Mónica, "sí que es un impacto". Izal explica que ella se dio cuenta de que algo pasaba al fijarse en la arqueta de una acequia que pasa por su jardín.

"Me di cuenta de que la piscina dejaba de ser azul y empezaba a ser marrón", explica, "ahí ya me asusté". "Salí y vi como se había reventado la acequia", añade. Entonces, decidió salir de su casa junto a su hermano y sacar el coche.

"Vi que era bastante peligroso lo que estaba sucediendo, no había salida, y dejé el coche", añade, "nada más dejar el coche escuchamos un ruido muy fuerte y todo el muro cayó en cuestión de segundos". "Tres segundos me salvaron de que me cayera el muro encima", recuerda.

El muro se había convertido en una especie de embalse que frenaba el agua y, al caerse, hizo que toda el agua entrara a su casa en tromba. "En cuestión de un minuto tenía el agua por la cintura", explica. Su jardín, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, está completamente embarrado y, por ejemplo, una cama elástica que tenía en una esquina comenzó a flotar y se desplazó varios metros.

Mónica estaba preocupada por sus perros, ya que, si el agua seguía creciendo, no sabía cómo podía subirlos al tejado. Izal lamenta, además, que el agua entró en también a su garaje donde guardaba muchos libros de su padre. "Era un gran lector y tenemos libros que son una joya", explica, "de todo lo que he perdido quizá sea lo más valioso".

