Pilar Bernabé pide no bajar la guardia: "Podría venir un episodio de lluvia intensa en algunos de los municipios más afectados de la DANA"

La Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, alerta sobre la situación crítica en la provincia de Valencia tras decretarse la alerta roja por lluvias torrenciales, y pide a la ciudadanía seguir las indicaciones de emergencia.

El programa Más Vale Tarde entrevistó en directo a Pilar Bernabé, Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, para conocer la situación en la provincia de Valencia tras decretarse la alerta roja por lluvias torrenciales, justo 11 meses después de la DANA.

"La alerta roja va a continuar hasta las 00:00 de la noche", explicó Bernabé, quien detalló que "ha llovido muchísimo en la zona de Gandía y ha ido subiendo a Cullera y a Sueca, donde las lluvias han sido muy intensas".

La delegada señaló que, aunque lo más fuerte de la tormenta se encuentra en el mar, existe riesgo de que entre en la zona litoral y el área metropolitana de Valencia. "Podría venir un episodio de lluvia intensa en algunos de los municipios más afectados de la DANA", advirtió.

Bernabé aseguró que los servicios de emergencia de la Generalitat y del Gobierno de España "están coordinados y preparados para atender cualquier circunstancia". Al mismo tiempo, pidió a la ciudadanía "cumplir con las indicaciones que han dado desde la Generalitat Valenciana".

Respecto a la ausencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en el centro de emergencias, Bernabé explicó que se ha mantenido en contacto permanente con el conseller de Emergencias desde el sábado 27 de septiembre, cuando se activó el plan de inundaciones y se emitió un aviso a la población a las 15:30 horas.

Finalmente, reflexionó sobre la situación: "Es una evidencia y toda España lo puede entender, la Comunidad Valenciana, y especialmente la provincia de Valencia, no estamos viviendo una situación normal. Los valencianos necesitan confiar en los responsables políticos y públicos hoy más que nunca y creo que es ahí donde se tiene que demostrar la altura política de los máximos responsables de todas las administraciones".

