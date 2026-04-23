"Te van a pillar ya, macho": la oleada de robos con fuerza en las librerías de Cuenca que tiene en vilo a los libreros

La provincia está siendo víctima de un atracador que ha fijado su objetivo en estos locales. Aparte del dinero y de los libros que sustrae, arranca cajas y destroza todo lo que haya por delante para acceder al lugar.

Las librerías de Cuenca están sufriendo una auténtica ola de robos. Una que tiene en vilo a los libreros, tanto por lo que se sustrae por también cómo queda el establecimiento tras la entrada y la salida de los cacos. Porque no solo se conforman con llevarse libres o dinero, sino que dejan los locales destrozados hasta tal punto que hay quien está sufriendo apuros económicos.

Son robos como el que ha tenido lugar en la calle Principito, en el que el ladrón ha arrancado la caja para llevarse hasta 500 euros. En otra librería conquense, el mismo atracador se llevó 710 euros e incluso ordenadores.

La Policía le tiene ya más o menos enfocado. Saben quién es pero aún no está detenido. Creen que es el autor de otros robos en Cuenca.

Al respecto, Bea de Vicente ha dicho, viendo que para entrar rompen todo lo que haya por delante, que este tipo de delito es un "robo con fuerza": "Te van a pillar ya, macho".

Tal es la situación que atraviesan las librerías, que la escritora conquense Julia de la Fuente ha anunciado que va a donar todo lo que recauden sus libros en esos locales a paliar los daños sufridos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.