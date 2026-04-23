El sexo seguro más caro por culpa de Trump: la calle reacciona a la subida de precios de los condones

El aumento del precio del petróleo por el cierre del estrecho de Ormuz preocupa debido al aumento del precio de la gasolina, pero no es lo único que puede aumentar su coste debido a este conflicto.

Una de las consecuencias más llamativas, e inesperadas, de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán es el aumento del precio de los preservativos. Como señala Cristina Pardo, "los condones van a encarecerse un 30% y los fabricantes advierten que puede ser todavía peor si sigue cerrado el estrecho de Ormuz". Javier Bastida ha salido a la calle para conocer la opinión de la gente sobre este hecho.

Una chica afirma que esta subida puede descuadrar "bastante" su presupuesto mensual. "Se incita a que los jóvenes no lo lleguen a comprar", comenta otra. Un chico cree que se seguirán comprando condones. "Por tres euros más...", añade su amigo, de la misma opinión.

"¿Cuánto más látex cuesta más?", pregunta el reportero. "Eso de los condones XL, lo tenemos muy dicho en el grupo, es el mayor bulo...", responde el chico. Bastida pregunta a otra pareja, que le confiesan que con una caja de 12 preservativos tienen para más de un año.

"Nos sobra la mitad", añade el señor, provocando la risa del reportero. Bastida pregunta a un chico cuánto tarda en caducar una caja de preservativos. Este responde que a él le duraría "tres años", pero que no sabe cuánto tardan en caducar.

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