Valeria Racu (Sindicato de Inquilinas) avisa que van hacia la huelga general: "El Congreso está secuestrado por el rentismo"

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, analiza en Más Vale Tarde la caída de los dos decretos de vivienda por parte de las derechas y afirma que van hacia la huelga general.

Junts per Catalunya ha votado en contra de los decretos de vivienda, impidiendo su aprobación. Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, atribuye esta situación a políticas neoliberales, mencionando la llegada de fondos buitres en 2013 bajo el gobierno de Rajoy. Racu critica tanto a la derecha, por favorecer la especulación, como a la izquierda, por su incapacidad para avanzar en derechos. Además, señala que el Congreso está "secuestrado por el rentismo" y aboga por el poder popular. Anuncia una huelga general como respuesta, con manifestaciones previstas en más de 54 ciudades. La política, dice Racu, debe regresar a las calles, y la huelga general debe ser convocada por sindicatos laborales. La acampada en Sol ha superado al Sindicato de Inquilinas y continuará según su utilidad y potencial.

Finalmente, Junts per Catalunya ha votado en contra de los dos decretos de vivienda, por ende, ninguno de ellos ha podido aprobarse. Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, afirma en Más Tarde Tarde no sorprenderle esta decisión: "No es ninguna sorpresa porque todos somos conscientes de que son las políticas de derechas, las políticas neoliberales las que nos han traído a este momento".

Y así enumera: "Primero, todo lo que pasó antes del 'boom inmobiliario', después la crisis financiera y las decisiones que se tomaron para responder ante ella y, por último, no se nos puede olvidar que en el 2013 fue bajo el gobierno de Mariano Rajoy y de Ana Botella en Madrid cuando los fondos buitre llegaron a este país y se modificaron todas las leyes para facilitarles eso y ponerse esa alfombra roja".

Ahora bien, pese a todo, Racu señala algo que ya "los sindicatos de inquilinas llevábamos tiempo sabiendo", pero que "hoy la ciudadanía también puede saber y que podemos decir con rotundidad: este Congreso está secuestrado por el rentismo, porque tenemos una derecha que sin ningún tipo de vergüenza está arrodillada ante la especulación y los inversores extranjeros".

Pero no solo eso, sino que "tenemos una derecha que incluso vota en contra de sus propios votantes", afirma Racu, señalando algunas encuestas publicadas este mismo viernes que señalan que "incluso los votantes del PP, de Vox y de partidos de derechas están a favor de estas medidas de mínimos, y que también necesitan que una vez por todas se intervenga el mercado de vivienda a favor del derecho a la vivienda y no a favor de la especulación que es como está intervenido hoy en día".

Por otro lado, la portavoz del sindicato tiene también palabras para la izquierda: "Tenemos a una izquierda totalmente incapaz de avanzar en derechos", admite Racu. Por último, señala que "tenemos a una ultraderecha que sin ningún tipo de vergüenza utiliza el sufrimiento de la población para dividirnos entre nosotras, encontrar chivos expiatorios y decir que los culpables son los migrantes, las feministas, la gente joven, los pensionistas o cualquier otra cosa que se inventen".

Así, admite que sí, que "el Congreso está secuestrado por el rentismo. Solo queda una respuesta, que es el poder del pueblo. Y esta última semana hemos demostrado que ocho días de poder popular sirven para mucho más que ocho años de gobierno progresista", insiste.

Por otro lado, Racu confirma que el siguiente paso es la huelga general: "Lo que está pasando en Sol es algo espectacular, es algo que está devolviendo la esperanza a muchísima gente (...) El tiempo de los políticos se ha acabado, pero eso no significa que la política se haya acabado. La política vuelve a las calles, vuelve al pueblo, vuelve donde siempre tenía que haber estado. Y ante eso, el siguiente paso, por supuesto, es la huelga general, es lo que planteamos".

"Si ese Congreso está secuestrado, lo que necesitamos es que el pueblo se salve a sí mismo, necesitamos poner este país en jaque, de arriba a abajo, con un nivel de participación histórico y desde ahí arrancar esas victorias, esas medidas estructurales, cambios estructurales que necesitamos para acabar con el negocio de la vivienda en este país", afirma Racu.

Hacia la huelga general

De este modo, confirma que las manifestaciones seguirán adelante: este sábado, en Madrid, a las 12 hay una manifestación, a lo largo del fin de semana hay convocadas manifestaciones en más de 54 ciudades, "más ciudades que provincias y eso ya dice todo", admite Racu.

"Y desde ahí seguimos construyendo, desde la acampada, desde los barrios, desde los centros de trabajo, los centros de estudio, los centros de salud, desde donde haga falta, construimos hacia la huelga general que lo cambie todo", asegura Racu, quien confirma que aún no hay una fecha claro y que están en conversaciones con los sindicatos laborales para hacerlo.

"La huelga general tiene que ser una huelga laboral, aunque sea una huelga por la vivienda o enmarcada bajo ese lema, pero que además va de mucho más que la vivienda, va también de esa carestía en la vida, va de estos sueldos que no nos llegan para vivir y que además se van todos en vivienda y, por tanto, no la podemos convocar nosotros, necesitamos que la convoquen los sindicatos laborales, ya estamos en conversaciones con todas las centrales sindicales".

Por último, y en cuanto al futuro de la acampada de Sol, confiesa que hace tiempo que superó al Sindicato de Inquilinas: "Y eso es lo bonito. La decisión de qué hacer con la acampada no es algo que nos corresponda a nosotras, se tendrá que ir viendo día a día la utilidad que se le ve, el potencial que se le ve y cómo continuar", afirma Racu, quien concluye que "Sol ha encendido una chispa que no se va a apagar en Sol tampoco".

En el vídeo podemos ver al completo su entrevista.

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