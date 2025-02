El tirón de orejas de Bea de Vicente a Iñaki López en Más Vale Tarde: "Me has saltado"

Momento "incómodo" en Más Vale Tarde. Durante la presentación de los colaboradores, Iñaki López olvidó mencionar a Bea de Vicente, lo que provocó un divertido pero evidente tirón de orejas por parte de la abogada.

El presentador comenzó saludando a Ramón Espinar y Juan Fran Fernández-Miranda, destacando con ironía que este último había llegado puntual. Cristina Pardo incluso bromeó: "Además, lleva un rato aquí", mientras que Espinar confesó su sorpresa al ver a Fernández-Miranda a tiempo.

Después, López presentó a Edu Galán, pero al pasar por alto a Bea de Vicente, esta no dudó en interrumpir: "Hola, eh… me autopresento". Ante la confusión, Iñaki intentó justificarse: "Pero si te he dicho Beatriz", a lo que ella respondió: "Que no, que me has saltado".

El periodista, en un intento de salir del paso, achacó el despiste a un camuflaje involuntario: "Es que al ir vestida de verde y con el fondo verde...", mientras Bea de Vicente remató con ironía: "La verdad es que vengo de verde corporativo".